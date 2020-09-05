Черчесов рассказал, как прошла тренировка сборной в Будапеште

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как прошла тренировка команды в Будапеште перед матчем Лиги наций против Венгрии.

— Провели хороший матч с Сербией, играли поздно, потом летели, — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов. — Вчера утром была восстановительная тренировка у тех, кто играл, и более нагрузочная у тех, кто на поле не выходил. Сегодня все провели тренировку восстановительного плана, поиграли в квадраты, репетировали стандарты. Готовимся в завтрашней игре.

Нужно изучить сегодняшнюю тренировку, кто как себя чувствовал. Будем ждать информацию от медицинского штаба. И самое главное — изучим соперника, потому что их последний матч получился достаточно информативным. Они сделали изменения в системе, играют по-другому, нежели до этого. У них много других игроков появилось, нам надо их разобрать.