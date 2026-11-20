Тюкавин о Батракове: «Он точно не поймал звезду»

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал об общении с полузащитником «Галатасарая» Алексеем Батраковым.

— Сейчас Батраков «в прайме», к нему приковано колоссальное внимание. Как считаешь, он сильно изменился за эти месяцы в Турции?

— Вообще нет, такой же открытый и простой парень. Он точно не поймал звезду. Я с ним спокойно общаюсь на любые темы. Попросил его привезти футболку, он сказал: «Сделаем, вообще не проблема». Привез.

— Следишь за Алексеем в Турции?

— Конечно! Можно сказать, следим за ним всей семьей. Папа всегда говорит: «Сегодня Лешка играет, давай включай матч».

— Можно сейчас назвать Батракова хорошей рекламой российского футбола?

— Думаю, да. Это пример и для молодых ребят, что все возможно. Он в таком юном возрасте уехал в хороший чемпионат, сильный клуб, доказывает сейчас там свой уровень. И главное, он не испугался это сделать. Это впечатляет, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

В августе 2026 года Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». В этом сезоне на его счету 13 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.