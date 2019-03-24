Аршавин в Казахстане: дорогие подарки и обширная программа

Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала", а ныне посол чемпионата Европы 2020 года Андрей Аршавин прилетел в Казахстан, где ранее выступал за "Кайрат". 37-летний экс-футболист будет комментировать матч отборочного турнира к ЧЕ-2020 между Казахстаном и Россией (24 марта, Нур-Султан).

Аршавин примерил на себя традиционную казахстанскую одежду, а также научился готовить бешбармак.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

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