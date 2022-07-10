Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

«Я, честно, не понял нового тренера «Спартака». Он хоть раз игру «Зенита» посмотрел? Играть с сегодняшним «Спартаком» против «Зенита» в прессинг, в высокую оборону — это самоубийство. Питерцы спокойно уходили в оборону, совершали быстрые атаки. «Зенит» играл в свою силу, это понятно было, но то, что мы увидели в игре «Спартака», говорит лишь о том, что они не будут бороться за чемпионство», — сказал Кобелев «СЭ».

Андрей Кобелев также ответил на вопрос, не жалко ли ему фанатов «Спартака» после поражения с разницей в четыре мяча.

«Бывают такие моменты, но болельщики все равно поддерживают и любят свою команду. Да, сегодня такая ситуация, «Зенита» — гегемон, как «Спартак» в эпоху Романцева. Необходимо просто последовательно заниматься командой, а в «Спартаке» почти каждые полгода меняется тренер, покупают непонятных футболистов, просто левых, выкидывают кучу денег — тот же Крал, Тиль. Что они хотят? Поэтому такая болтанка и будет», — добавил Кобелев.

Суперкубок был первым официальным матчем Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера красно-белых.