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Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на домашней арене ЦСКА

13:41
&quot;ВЭБ Арена&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&quot;ВЭБ Арена&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон. Сезон-2020/21 стартует матчем за Олимп-Суперкубок России.

Игра за Суперкубок России 2020 состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе ЦСКА.

В матче за Суперкубок точно сыграет «Зенит» как победитель Тинькофф чемпионата России. Если команда уступил «Химкам» в финале Олимп-Кубка России, эти команды разыграют и Суперкубок.

В случае победы «Зенита» его соперником в матче за первый трофей сезона станет «Локомотив» — вторая команда по итогам сезона в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25190.html

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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