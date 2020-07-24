Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на домашней арене ЦСКА

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон. Сезон-2020/21 стартует матчем за Олимп-Суперкубок России.

Игра за Суперкубок России 2020 состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе ЦСКА.

В матче за Суперкубок точно сыграет «Зенит» как победитель Тинькофф чемпионата России. Если команда уступил «Химкам» в финале Олимп-Кубка России, эти команды разыграют и Суперкубок.

В случае победы «Зенита» его соперником в матче за первый трофей сезона станет «Локомотив» — вторая команда по итогам сезона в РПЛ.