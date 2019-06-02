"Текстильщик" победил "Знамя Труда", "Казанка" обыграла "Ленинградец"

"Текстильщик" с минимальным счетом победил "Знамя Труда" в матче 26-го тура Олимп-ПФЛ (1:0). Клуб из Иваново набрал 55 очков и досрочно вышел в Олимп-ФНЛ, выиграв первенство группы "Запад".

В других матчах "Локомотив-Казанка" обыграл "Ленинградец" (5:3), владимирское "Торпедо" победило "Псков-747", "Велес" разгромил "Коломну".

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

26-й тур

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 5:3 (2:1)

Голы: Махатадзе, 8 - с пенальти (1:0). Самохвалов, 16 - в свои ворота (1:1). Махатадзе, 34 (2:1). Дорофеев, 48 - с пенальти (3:1). Долгов, 72 (4:1). Лучин, 74 (4:2). Астафьев, 76 (4:3). Агеев, 82 (5:3).

Судья: Евстигнеев (Королев).

2 июня. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

"Торпедо" (Владимир) - "Псков-747" (Псков) - 3:2 (1:1)

Голы: Шишаев, 1 (0:1). Шалин, 31 - с пенальти (1:1). Андреев, 72 (2:1). Мясников, 76 - в свои ворота (2:2). Зинин, 87 - с пенальти (3:2).

Судья: Кузнецов (Иваново).

2 июня. Владимир. Стадион "Торпедо".

"Велес" (Москва) - "Коломна" - 7:0 (1:0)

Голы: Дибиргаджиев, 37 (1:0). Дубчак, 48 (2:0). Гаджимурадов, 52 (3:0). Дубчак, 53 (4:0). Удунян, 56 (5:0). Дибиргаджиев, 79 (6:0). Дибиргаджиев, 85 - с пенальти (7:0).

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

2 июня. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".

"Текстильщик" (Иваново) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:0 (1:0)

Гол: Попов, 21.

Предупреждение: Фомичев, 62.

Удаление: Фомичев (Знамя Труда), 70.

Судья: Исаев (Великие Луки).

2 июня. Иваново. Стадион "Текстильщик".

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