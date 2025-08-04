Футбол
4 августа, 16:40

Сычев сообщил, что покинет пост президента «Иртыша»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев объявил об уходе с поста президента «Иртыша».

«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», — написал Сычев в соцсетях.

Он занимал пост президента омского клуба с января 2024 года. Сычев завершил карьеру в 2019 году. Помимо «Локомотива» он выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», «Марсель», минское «Динамо», «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник».

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Футбол
ФК Иртыш
