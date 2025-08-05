Сычев не покинет пост президента «Иртыша»: «Меня взломали»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев заявил, что не покинет свой пост. Он рассказал, что его аккаунт взломали.

«Не покидаю, меня взломали», — цитирует Сычева Telegram-канал «Mash на спорте».

Ранее он написал в соцсети, что это его последние 14 дней в клубе.

Сычев работает в «Иртыше» с января 2024 года. Он завершил карьеру в 2019 году. Помимо «Локомотива» выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», «Марсель», минское «Динамо», «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник».