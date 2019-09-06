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«Арарат» и «Химки» сыграли вничью в матче ПФЛ

21:06
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В матче 8-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ «Арарат» и «Химки» сыграли вничью. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»

8-й тур

«Арарат» (Москва) — «Химки-М» (Химки) — 2:2 (0:1)

Голы: Боженов, 13 (0:1). Массуренко, 64 (0:2). Грузнов, 70 — с пенальти (1:2). Грузнов, 83 (2:2).

Судья: Таран (Архангельск).

6 сентября. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».

«Зоркий» (Красногорск) — «Химик» (Новомосковск) — 1:2 (0:1)

Голы: Крикуненко, 10 (0:1). Дроздов, 80 (1:1). Изотов, 90+2 (1:2).

Судья: Смолин (Великий Устюг).

6 сентября. Красногорск. Стадион «Зоркий».

«Ротор-2» (Волгоград) — «Квант» (Обнинск) — 1:1 (1:1)

Голы: Барцов, 12 (1:0). Белов, 20 (1:1).

Удаление: Гуров (Квант), 79.

Судья: Катайкин (Самара).

6 сентября. Волгоград. Стадион «Нефтяник».

«Динамо» (Брянск) — «Металлург» (Липецк) — 2:0 (1:0)

Голы: Укомский, 14 (1:0). Укомский, 57 (2:0).

Судья: Кукуляк (Калуга).

6 сентября. Брянск. Стадион «Динамо».

«Сокол» (Саратов) — «Строгино» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Костюков, 4 (0:1). Гвинейский, 9 (1:1).

Судья: Хромей (Воронеж).

6 сентября. Саратов. Стадион «Локомотив».

«Салют» (Белгород) — «Рязань» — 0:1 (0:0)

Гол: Прилепский, 85.

Судья: Смирнов (Москва).

6 сентября. Белгород. Стадион «Энергомаш».

«Сатурн» (Раменское) — «Калуга» — 3:3 (2:1)

Голы: Широков, 13 (1:0). Дубровин, 38 — с пенальти (1:1). Широков, 40 (2:1). Суханов, 49 (2:2). Суханов, 73 (2:3). Тявин, 77 (3:3).

Удаление: Авагимян (Калуга), 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

6 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/

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