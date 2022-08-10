Газизов об Урунове: «Уфа» не рассматривали кандидатуру Остона на этот сезон"

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал, что клуб не рассматривала подписание полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Мы не рассматривали кандидатуру Остона Урунова на этот сезон, так как мы изначально знали, кто займет четыре легионерских места в «Уфе» в первой лиге. Остон — перспективный футболист. Пока рано давать прогнозы на его успех в «Химках». Сначала он должен туда перейти», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее сообщилось, что Урунов может перейти в «Химки». По информации источника, 21-летний узбек готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб.

Отмечается, что «Химки» ждут отмены бана на регистрацию игроков для подписания полузащитника. Контракт Урунова с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.