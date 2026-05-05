КДК РФС разъяснил причины присуждения поражения «Уфе» в матче Первой лиги

КДК РФС опубликовал заявление по поводу присуждения технического поражения «Уфе» в матче 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск».

В публикации РФС говорится, что КДК принял решение в соответствии со статьей 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона 2025-2026 годов за неявку команды на матч.

В статье 86 дисциплинарного регламента РФС указано, что клуб наказывается присуждением поражения за неявку на игру по неуважительной причине.

В пункте 9.8. регламента Первой лиги написано, что команды обязаны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до установленного времени начала матча. Если какая-то из команд не вышла на поле в течение 60 минут, то это расценивается как неявка, а решение по матчу принимает КДК.

«В случае, если КДК не вынесет санкции в виде присуждения поражения ни одному из Клубов, то матч должен быть сыгран (доигран) с учетом других возможных санкций, вынесенных КДК (проведение матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном Стадионе в другом городе)», — указано в пункте 9.8.

2 мая в 18 часов по московскому времени «Уфа» сообщила, что не смогла вылететь на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта по причине БПЛА. Игра должна была пройти 3 мая в 10.00 (по мск).

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная заявил «СЭ», что клуб намерен подать апелляцию на решение КДК.

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