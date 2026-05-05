Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

5 мая, 20:22

КДК РФС разъяснил причины присуждения поражения «Уфе» в матче Первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент

КДК РФС опубликовал заявление по поводу присуждения технического поражения «Уфе» в матче 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск».

В публикации РФС говорится, что КДК принял решение в соответствии со статьей 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона 2025-2026 годов за неявку команды на матч.

В статье 86 дисциплинарного регламента РФС указано, что клуб наказывается присуждением поражения за неявку на игру по неуважительной причине.

В пункте 9.8. регламента Первой лиги написано, что команды обязаны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до установленного времени начала матча. Если какая-то из команд не вышла на поле в течение 60 минут, то это расценивается как неявка, а решение по матчу принимает КДК.

«В случае, если КДК не вынесет санкции в виде присуждения поражения ни одному из Клубов, то матч должен быть сыгран (доигран) с учетом других возможных санкций, вынесенных КДК (проведение матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном Стадионе в другом городе)», — указано в пункте 9.8.

2 мая в 18 часов по московскому времени «Уфа» сообщила, что не смогла вылететь на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта по причине БПЛА. Игра должна была пройти 3 мая в 10.00 (по мск).

Футболисты &laquo;Уфы&raquo;.Матч в Первой лиге отменили. «Уфа» не смогла вылететь в Хабаровск из-за угрозы атаки БПЛА

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная заявил «СЭ», что клуб намерен подать апелляцию на решение КДК.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РФС
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
КДК
Читайте также
Эпичный гол в Первой лиге. «Спартак» из Костромы забил после сальто во время аута
«Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ
Что произошло за день 10 августа. Главное
Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму. Что известно
Землетрясение в Колумбии привело к разрушениям и гибели людей. Что известно
Угальде вынудил ошибиться Агкацева, «быки» ответили бильярдными ударами Оласы и Батчи. Что случилось в матче «Спартак» - «Краснодар»
Популярное видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Уфа» не понимает причин технического поражения от КДК. Клуб подаст апелляцию

Глава КДК объяснил, почему «Уфа» получила техническое поражение в матче против «СКА-Хабаровска»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 5 4 0 1 7-6 12
3
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
4
 Урал 5 3 1 1 9-1 10
5
 Ротор 5 3 0 2 10-7 9
6
 Енисей 5 2 2 1 8-7 8
7
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
8
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
9
 Торпедо 5 2 1 2 6-5 7
10
 Арсенал 5 2 1 2 5-9 7
11
 Челябинск 5 2 0 3 7-8 6
12
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
13
 Нефтехимик 5 2 0 3 3-8 6
14
 Шинник 5 1 3 1 7-8 6
15
 Ленинградец 5 1 1 3 3-8 4
16
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
17
 КАМАЗ 5 0 1 4 4-10 1
18
 СКА-Хабаровск 5 0 0 5 2-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.08 00:00 Енисей – КАМАЗ - : -
15.08 00:00 Ленинградец – Арсенал - : -
15.08 00:00 Нефтехимик – Шинник - : -
15.08 00:00 Ротор – Урал - : -
15.08 00:00 СКА-Хабаровск – Велес - : -
15.08 00:00 Сочи – Волга - : -
15.08 00:00 Спартак Кс – Уфа - : -
15.08 00:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 00:00 Челябинск – Торпедо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Абу-Саид Эльдарушев
Абу-Саид Эльдарушев

Ротор

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 4 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости