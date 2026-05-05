КДК РФС разъяснил причины присуждения поражения «Уфе» в матче Первой лиги
КДК РФС опубликовал заявление по поводу присуждения технического поражения «Уфе» в матче 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск».
В публикации РФС говорится, что КДК принял решение в соответствии со статьей 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона 2025-2026 годов за неявку команды на матч.
В статье 86 дисциплинарного регламента РФС указано, что клуб наказывается присуждением поражения за неявку на игру по неуважительной причине.
В пункте 9.8. регламента Первой лиги написано, что команды обязаны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до установленного времени начала матча. Если какая-то из команд не вышла на поле в течение 60 минут, то это расценивается как неявка, а решение по матчу принимает КДК.
«В случае, если КДК не вынесет санкции в виде присуждения поражения ни одному из Клубов, то матч должен быть сыгран (доигран) с учетом других возможных санкций, вынесенных КДК (проведение матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном Стадионе в другом городе)», — указано в пункте 9.8.
2 мая в 18 часов по московскому времени «Уфа» сообщила, что не смогла вылететь на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта по причине БПЛА. Игра должна была пройти 3 мая в 10.00 (по мск).
Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная заявил «СЭ», что клуб намерен подать апелляцию на решение КДК.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|5
|5
|0
|0
|16-5
|15
|
2
|Велес
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
3
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Урал
|5
|3
|1
|1
|9-1
|10
|
5
|Ротор
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
6
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
8
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|
9
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Арсенал
|5
|2
|1
|2
|5-9
|7
|
11
|Челябинск
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
12
|Волга
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Нефтехимик
|5
|2
|0
|3
|3-8
|6
|
14
|Шинник
|5
|1
|3
|1
|7-8
|6
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
16
|Текстильщик
|5
|0
|3
|2
|3-5
|3
|
17
|КАМАЗ
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|СКА-Хабаровск
|5
|0
|0
|5
|2-11
|0
|15.08
|00:00
|Енисей – КАМАЗ
|- : -
|15.08
|00:00
|Ленинградец – Арсенал
|- : -
|15.08
|00:00
|Нефтехимик – Шинник
|- : -
|15.08
|00:00
|Ротор – Урал
|- : -
|15.08
|00:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|- : -
|15.08
|00:00
|Сочи – Волга
|- : -
|15.08
|00:00
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
|15.08
|00:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|- : -
|15.08
|00:00
|Челябинск – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Ротор
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|4
|1
|1