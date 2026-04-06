Болельщик тульского «Арсенала» умер на трибуне во время матча с «Факелом»

Болельщик «Арсенала» скончался на трибуне во время матча 27-го тура Первой лиги с «Факелом», сообщает пресс-служба тульского клуба.

Встреча прошла 5 апреля в Туле и завершилась победой «Факела» со счетом 2:1.

«5 апреля во время матча «Арсенала» с воронежским «Факелом» на трибуне стадиона скоропостижно скончался 66-летний болельщик нашей команды. Он был настоящим любителем футбола и оставался с «Арсеналом» до последних минут своей жизни. Приносим искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в заявлении пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» набрал 35 очков и занимает восьмое место в таблице Первой лиги. «Факел» с 59 очками лидирует в чемпионате.