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Сегодня, 22:15

У ЦСКА — ворох проблем. Но Федотов с ними отлично справляется

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Федор Чалов (ЦСКА) в матче Кубка России против «Оренбурга».
Фото пресс-служа ФК «Оренбург»
Армейцы разгромили «Оренбург» (6:0) в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ Кубка России.
Кубок России. Группа A
26 июл, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:6
ЦСКА

Если судить по новостям, то, кажется, нет клуба несчастнее ЦСКА. Марио Фернандес ехал-ехал к родным пенатам, да не доехал — оказался на улице Строителей, но не в Москве, а в Ленинграде. Медина предпочел зарабатывать деньги у принципиального соперника — от красно-синих перешел в «Спартак». Активно ищут новую команду другому недавнему лидеру — Карраскалю, который не выходит на поле ни в РПЛ, ни в Кубке. Добавим к этому травмы — Дивеев перенес операцию в Германии и пропустит три месяца, замену в 1-м туре в Екатеринбурге просил Роша.

Мойзес, Никита Ермаков, Федор Чалов, Бактиер Зайнутдинов, Матвей Лукин (слева направо). Молодые таланты принесли ЦСКА первую победу. Ярошик пропустил шесть от армейцев

А самое главное — у Владимира Федотова до сих пор нет ни одного новичка. ЦСКА — единственный из лидеров, кто нынешним летом пока не укрепил состав.

Тем круче смотрится разгром «Оренбурга» в кубковой игре. 6:0! Совсем не такой встречи с бывшим клубом ждал Иржи Ярошик, сменивший на посту главного тренера Марцела Личку.

И тут можно только рассыпаться в комплиментах Федотову. Даже со всеми перечисленными трудностями он умудряется держать уровень. Сначала в Суперкубке России по качеству футбола москвичи смотрелись увереннее «Зенита», уступив только в серии пенальти. Затем, правда, последовал неудачный старт в РПЛ (1:2 от «Урала»), однако то поражение купировано реабилитацией в Кубке, пусть у «Оренбурга» выступали в основном резервисты.

Нет новичков — помогут юные воспитанники школы. Выдаст «сухарь» защита с 17-летним Рядно и 19-летним Лукиным, откроет счет после финта Зидана 19-летний Арбузов, который вскоре еще и заработает удаление голкипера соперника. А еще один из голов запишет на свой счет 18-летний Кисляк.

Честь и хвала красно-синим, которые достойно справляются со всеми проблемами. Лидерские функции помимо капитана Акинфеева взвалили на свои плечи Мойзес, Роша, Зайнутдинов и Чалов. За счет дисциплины, стабильности и самоотдачи ЦСКА выжимает максимум из своих возможностей.

Но наверняка при этом мечтая о скорейшем усилении. Постоянно находиться на пределе возможностей не так просто. Нужны и глубина состава, и больше футболистов, которые способны сделать разницу. Иначе под вопросом окажется борьба не только за золото, о чем грезили на Песчаной в межсезонье, но и за медали.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Дивеев
Иржи Ярошик
Марио Фернандес
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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