Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 04:32

Желудков — о победе «Зенита» в Кубке России: «В конце дожали, и это главное»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал победу петербуржцев в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Сложно сказать, почему «Балтике» удалось повести в счете, может, «Зенит» не так настроился и начали расслабленно. В конце дожали, и это главное. Сергеев мог забивать, но в целом все по игре. Что касается судейства — нормально отсудил Карасев. Там не дал, здесь не засчитал — 1:1. Что касается изменений в составе, то тут Семаку и Медведеву виднее, а я просто болельщик», — приводит слова Желудкова Metaratings.ru.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheludkov-ocenil-pobedu-zenita-nad-baltikoi-v-superfinale-fonbet-kubka-rossii-369178/
Кубок России
ФК Зенит
Юрий Желудков
1
Читайте также
Медведева считает несправедливой ситуацию с дисквалификацией Валиевой
Махачев может стать лучшим российским бойцом в истории ММА
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Нереальный Латышонок, слезы Калининграда, дьявольское везение Семака и самый безумный сезон в истории российского футбола. Что случилось в финале Кубка России «Зенит» - «Балтика»
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Радченко оценил победу «Зенита» в финале Кубка России
Смородская: «Семак — лучший тренер в России»
«Кайрат» поздравил Алипа и «Зенит» с победой в Кубке России
Финалы Кубка — гарантия драмы. Как «Зенит» снова выдал концовку мечты?!
Гол и кровь Алипа: «Зенит» обыграл «Балтику» и сделал требл
Игрок «Балтики» показал неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко: «Несмотря на то, что у «Зенита» все трофеи, сезон получился очень сложный»

Радченко оценил победу «Зенита» в финале Кубка России

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости