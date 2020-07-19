«Зенит» — «Спартак»: Дзюба забил c пенальти
18:54
В матче 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» принимает «Спартак». Счет в матче открыл в середине первого тайма нападающий питерцев Артем Дзюба.
31-летний российский футболист реализовал пенальти за фол защитника красно-белых Ильи Гапонова на форварде сине-бело-голубых Сердаре Азмуне.
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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