В матче 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» принимает «Спартак». Счет в матче открыл в середине первого тайма нападающий питерцев Артем Дзюба.

31-летний российский футболист реализовал пенальти за фол защитника красно-белых Ильи Гапонова на форварде сине-бело-голубых Сердаре Азмуне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча