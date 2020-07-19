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«Зенит» — «Спартак»: Дзюба забил c пенальти

18:54
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В матче 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» принимает «Спартак». Счет в матче открыл в середине первого тайма нападающий питерцев Артем Дзюба.

31-летний российский футболист реализовал пенальти за фол защитника красно-белых Ильи Гапонова на форварде сине-бело-голубых Сердаре Азмуне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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