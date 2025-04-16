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16 апреля, 08:00

«Зенит» — «Ростов»: трансляция матча Кубка России начнется в 17.30 мск

«Зенит» примет «Ростов» в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» примет «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 16 апреля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ростов

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Первая игра полуфинала в Ростове-на-Дону завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Победитель выйдет в финал Пути РПЛ на победителя пары ЦСКА — «Динамо» (первый матч — 2:1), а проигравший сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов с «Локомотивом».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
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