«Зенит» — «Ростов»: трансляция матча Кубка России начнется в 17.30 мск
«Зенит» примет «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 16 апреля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».
Первая игра полуфинала в Ростове-на-Дону завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Победитель выйдет в финал Пути РПЛ на победителя пары ЦСКА — «Динамо» (первый матч — 2:1), а проигравший сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов с «Локомотивом».