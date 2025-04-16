«Зенит» примет «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 16 апреля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Первая игра полуфинала в Ростове-на-Дону завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Победитель выйдет в финал Пути РПЛ на победителя пары ЦСКА — «Динамо» (первый матч — 2:1), а проигравший сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов с «Локомотивом».