«Зенит» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

15 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на канале matchtv.ru, она начнется в 19.30 (мск).

Ранее «Динамо» вылетело из Пути РПЛ Кубка страны, уступив по сумме двух встреч «Крыльям Советов» (общий счет — 2:3). «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов победил «Волгу» (3:0).