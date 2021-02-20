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«Зенит» — «Арсенал»: ВАР засчитал гол «Зенита». Разбираем решения арбитров

17:54
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На 19-й минуте матча БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» арбитр Станислав Васильев, несмотря на бурные протесты игроков гостей, засчитал взятие ворот тульской команды. Судья вряд ли ясно видел, что произошло в площади ворот Артура Нигматуллина, но указал на центр поля. Голкипер же считал, что Далер Кузяев нанес удар по мячу, когда вратарь контролировал его, а это нарушение правил.

Видеоассистенты Владимир Москалев и Тихон Калугин с Нигматуллиным не согласились. Они провели проверку эпизода и определили: Кузяев не находился в офсайде, зенитовец не нарушил правила в борьбе с вратарем «Арсенала». ВАР поддержали решение Васильева, гол засчитан.
(Александр Бобров)

Трансляция матча «Зенит» — «Арсенал»

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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