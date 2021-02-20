«Зенит» — «Арсенал»: ВАР засчитал гол «Зенита». Разбираем решения арбитров
На 19-й минуте матча БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» арбитр Станислав Васильев, несмотря на бурные протесты игроков гостей, засчитал взятие ворот тульской команды. Судья вряд ли ясно видел, что произошло в площади ворот Артура Нигматуллина, но указал на центр поля. Голкипер же считал, что Далер Кузяев нанес удар по мячу, когда вратарь контролировал его, а это нарушение правил.
Видеоассистенты Владимир Москалев и Тихон Калугин с Нигматуллиным не согласились. Они провели проверку эпизода и определили: Кузяев не находился в офсайде, зенитовец не нарушил правила в борьбе с вратарем «Арсенала». ВАР поддержали решение Васильева, гол засчитан.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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