В субботу, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В последний раз в рамках национального кубка команды встречались в сезоне-2008/09, тогда со счетом 3:0 победу одержало московское «Динамо». В чемпионате России «Спартак» не проигрывает сопернику с мая 2018 года.

Следить за матчем «Динамо» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Спартак» в 17.00 (мск) на сайте «СЭ»

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