«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча, во сколько начало
В субботу, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В последний раз в рамках национального кубка команды встречались в сезоне-2008/09, тогда со счетом 3:0 победу одержало московское «Динамо». В чемпионате России «Спартак» не проигрывает сопернику с мая 2018 года.
Следить за матчем «Динамо» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».
Онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Спартак» в 17.00 (мск) на сайте «СЭ»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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