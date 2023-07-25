Матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет во вторник, 25 июля в Санкт-Петербурге. Начало — 20:45 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию дня Кубка России. Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ «Зенит» победил «Пари НН» — 2:0, а «Ахмат проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:2.

В последнем очном матче победу одержал грозненский клуб со счетом 2:1.

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