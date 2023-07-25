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Сегодня, 19:15

«Зенит» — «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Зенит» сыграет против «Ахмата» 25 июля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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«Зенит» — «Ахмат».
Фото ФК «Зенит»

Матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет во вторник, 25 июля в Санкт-Петербурге. Начало — 20:45 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию дня Кубка России. Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

В 1-м туре РПЛ «Зенит» победил «Пари НН» — 2:0, а «Ахмат проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:2.

В последнем очном матче победу одержал грозненский клуб со счетом 2:1.

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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