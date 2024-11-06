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Сегодня, 20:35

«Зенит» — «Ахмат»: началась онлайн-трансляция матча Кубка России

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Клаудиньо (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в рамках четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 6 ноября. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Зенит» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 20.30 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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