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Тедеев: «Судьям надо начать играть в футбол самим»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 3-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что судьям необходимо лучше чувствовать игру.

«Скорее всего, концентрацию нужно менять нашим арбитрам. Тут как раз тот случай, когда выпрыгнуть вверх, используя руки внизу, невозможно, потому что ты не оттолкнешься от земли, нужен взрыв за счет рук. В данной ситуации, когда рука при прыжке поднимается верх, по мне, нужно считать, что это естественное положение, потому что у футболиста не может быть естественным положение рук, как у прогуливающегося по проспекту человека. Никак. Вот в Европе, я смотрю матчи, и там нет такого количества пенальти, такого количества остановок в игре, как сегодня. Арбитр должен чувствовать характер игры. Мне кажется, самим судьям надо поменять свой образ и не учиться судейству, а самим играть в футбол. Делиться 5 на 5 и между собой спорить, когда случаются единоборства. Вот тогда они больше поймут, когда надо давать играть, а когда нет. Мне кажется, они иногда как будто отношения к футболу не имеют. Это я с долей иронии говорю, но, мне кажется, им надо начать играть в футбол самим», — приводит пресс-служба клуба слова Тедеева.

«Акрон» с 5 очками занимает 3-е место в группе D. «Локомотив» идет вторым — 6 очков.

&laquo;Локомотив&raquo; в&nbsp;большинстве обыграл &laquo;Акрон&raquo; (2:0) в&nbsp;матче FONBET Кубка России 28&nbsp;августа.Комличенко набирает обороты. Его гол-красавец пяткой принес «Локомотиву» победу над «Акроном»
Источник: Соцсети
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Футбол
ФК Акрон
Заур Тедеев
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