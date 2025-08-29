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Главный тренер «Акрона» Тедеев признался, что боится за здоровье Дзюбы

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему не выпускает нападающего Артема Дзюбу в матчах FONBET Кубка России.

Специалист отметил, что переживает за здоровье 37-летнего форварда.

«Не то что не может — я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке», — цитирует Тедеева «Чемпионат».

Также Тедеев добавил, что Дзюба уделяет много внимания развитию свои силовых способностей и он не собирается лишать футболиста его привычек.

В этом сезоне сезоне Дзюба не сыграл ни в одном из матчей «Акрона» в Кубке России. В РПЛ на счету нападающего 3 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах.

Источник: Чемпионат
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Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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