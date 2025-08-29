Тедеев: «Судья Карпов слишком молод для этой лиги, в ряде решений»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 3-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России отказался комментировать назначение пенальти в ворота тольяттинской команды.

«А зачем? В данной ситуации... Я этого парня, судью, не особо знаю, но как будто бы он слишком молод для этой лиги, в ряде решений. Не относительно самого пенальти, потому что надо все хорошо посмотреть, а вот именно моменты, связанные с тем, как он реагировал на ход игры. Где-то не останавливай игру, зачем? Человеку в грудь ударили мячом, а мы атакуем, зачем останавливаешь? Судья же должен видеть, что это не травма. Футболист, когда падает, всегда обращает на себя внимание, но судья, как опытный человек, если вышел судить, должен такие моменты знать, поэтому вот трактовка такая слишком осторожная в игре была на пользу более мастеровитой команде, чуть-чуть пауза дополнительная, чуть-чуть где-то остановка игры, а здесь юношеский задор, хорошая физическая готовность — хотим играть, бежать вперед, любым моментом пользоваться, а тут судья раз пауза. Мне кажется, что он просто молодой», — приводит matchtv.ru слова Тедеева.

«Акрон» с 5 очками занимает 3-е место в группе D. «Локомотив» идет вторым — 6 очков.