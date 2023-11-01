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Сегодня, 17:42

Защитник «Крыльев Советов» Зотов: «Хотели взять у «Зенита» реванш»

Алина Савинова
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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о мотивации команды в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:1).

«Конечно, мотивация была, хотелось взять реванш у «Зенита» за то поражение, которое было недавно в чемпионате. Старались показать хорошую игру и оставить след в Кубке России победой. Но, к сожалению, матч сложился не в нашу пользу: не реализовали свои моменты, пропустили в концовке», — приводит «РБ Спорт» слова Зотова.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. «Крылья Советов» с 3 очками расположились на последнем месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-zotov-hoteli-vzyat-u-zenita-revansh/
Георгий Зотов
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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