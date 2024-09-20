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Шитов: «Верим в Осинькина! Все будет хорошо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Шитов в комментарии для «СЭ» поддержал главного тренера Игоря Осинькина.

«Никак не обсуждаем слухи об Игоре Витальевиче. Мы верим в него! В него верит руководство. Все будет хорошо. В своем поведении он не изменился», — сказал Шитов.

После этой игры «Крылья Советов» потеряли шансы на выход в плей-офф пути РПЛ и пути регионов Кубка России. Команда не одержала ни одной победы за четыре тура и занимает последнюю строчку в таблице. Красно-белые набрали 9 очков и лидируют в группе А.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. «Спартак» вышиб «Крылья» из Кубка. Забил даже Николсон, а самарцы доигрывали вдевятером
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
Игорь Осинькин
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