Шитов: «Верим в Осинькина! Все будет хорошо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Шитов в комментарии для «СЭ» поддержал главного тренера Игоря Осинькина.

«Никак не обсуждаем слухи об Игоре Витальевиче. Мы верим в него! В него верит руководство. Все будет хорошо. В своем поведении он не изменился», — сказал Шитов.

После этой игры «Крылья Советов» потеряли шансы на выход в плей-офф пути РПЛ и пути регионов Кубка России. Команда не одержала ни одной победы за четыре тура и занимает последнюю строчку в таблице. Красно-белые набрали 9 очков и лидируют в группе А.