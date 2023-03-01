Экс-директор академии «Локомотива»: «Оценка Дзюбе? Пока тройка»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру Артема Дзюбы в двух матчах против «Спартака».

— Наконец, мы подошли к самой обсуждаемой фигуре в «Локомотиве». Какую оценку по пятибалльной шкале вы поставите Дзюбе за два матча против «Спартака»?

— Во-первых, я не понял, почему именно его выбрали лучшим игроком первого матча. Загадка. Ну что поделать... Глас народа обсуждать сложно.

Сегодня я бы поставил ему тройку. Однако надо делать скидку на то, что он практически не проходил с «Локо» сборы. Это сказывается. Большим, габаритным футболистам очень важно выглядеть хорошо функционально. Но ничего страшного пока не случилось. Артем еще наберет форму и принесет пользу команде.

— Вам не показалось, что во второй встрече он довольно часто сваливался на фланг?

— Конечно, это бросалось в глаза. Но мы же не знаем, какая была установка Галактионова. Возможно, тренер просил Артема специально уходить на фланг, чтобы освобождать зону, например, для Миранчука. И если бы Михаила Михайловича что-то не устраивало, он бы скорректировал действия своего нападающего. А раз тренер не заменил его в обеих встречах, значит, в целом серьезных претензий не было.

— Очевидны ли проблемы Дзюбы со скоростью?

— Да он никогда и не являлся скоростным футболистом. Брал другим. Цеплялся за мячи, работал корпусом, скидывал. Он хорошо принимает решения, понимает, когда пробить, когда отдать. Умный нападающий, который играет на своих сильных сторонах.

— Может быть, Пиняеву и Миранчуку удобнее играть с нападающим другого плана?

— В теории тренерский штаб может разнообразить игру впереди. Есть Ваня Игнатьев, при необходимости можно поставить в центр Глушенкова.

— Но на сегодняшний день Игнатьев не конкурент Дзюбе?

— Как вам сказать... Если бы решение зависело от меня, он бы конкурировал с Дзюбой. Разные соперники, разные задачи в каждой встрече. Но тут опять вопрос к тренеру. Насколько Галактионов способен справиться с тем авторитетом и харизмой, которыми обладает Дзюба? Решится ли молодой специалист посадить опытного форварда на лавку? Тут такой, знаете ли, психологический момент...

— Думаете, Галактионов опасается, что Дзюба в запасе может как-то негативно влиять на атмосферу?

— Дзюба моложе Галактионова всего на четыре года. Авторитет и опыт у нападающего громаднейший. И вот тут, конечно, многое зависит от тренера.

— Против «Ростова» в чемпионате Дзюба выйдет в старте?

— Предполагаю, что да.

— Сколько матчей еще дадут Дзюбе для игры с первых минут?

— Нет ответа на этот вопрос. Допустим, Дзюба не забьет в следующей встрече, а Игнатьев выйдет на замену и поразит ворота соперника, сделает результат. Считаю, в таком случае тренер должен поощрить того форварда, который отличился, и выпустить его потом с первых минут. Это уже тренерские нюансы. Что касается Дзюбы, то, как только он наберет оптимальные кондиции, принесет «Локо» пользу.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Дзюба присоединился к железнодорожникам 8 февраля этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона.

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