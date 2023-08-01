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Сегодня, 15:12

Виталий Дьяков: «Если вы проигрываете медиаклубам, то о большом футболе не стоит думать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Виталий Дьяков высказался об участии клубов из Медиалиги в FONBET Кубке России.

Сегодня, 1 августа, медиакоманда «Амкал» проведет кубковый матч против «Знамя Ногинск».

«Сложно сказать, кто фаворит в этом матче. По идее, фаворитом должна быть команда из профессионального футбола. Все-таки люди тренируются профессионально пять дней в неделю, проходят сборы и хотят заиграть в футбол на уровне первой или даже РПЛ. Но, как показал прошлый розыгрыш Кубка, команды из медиафутбола могут соперничать с командами второй лиги. Если у «Знамя Ногинск» будет не тот настрой, то, конечно, у них возникнут проблемы. Все-таки такие медиакоманды, как «Амкал», 2DROTS, «Родина Медиа» перешли на профессиональный уровень, подготовку. Конечно, у них бывают и двухразовые тренировки, и какие-то короткие сборы. Они уже потихоньку-потихоньку приходят в профессиональный футбол. Если вы проигрываете медиаклубам, то о большом футболе не стоит думать», — сказал Дьяков «РБ Спорт».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система Double Elimination. Турнир делился на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
Футбол
Кубок России
ФК Амкал
ФК Знамя (Ногинск)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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