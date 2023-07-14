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Сегодня, 05:36

Мойзес: «В суперфинале я преодолел боль и играл на зубах, держался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза рассказал, как играл с травмой в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Эта трехнедельная травма, а я вышел на игру на четвертый день после ее получения. Должен благодарить Бога за то, что вышел на игру — я очень верующий человек, и считаю, что именно Господь помог и вылечил меня. Во вторую очередь, конечно, благодарю весь наш стафф: врачей, физиотерапевтов. Мне тоже пришлось применить всю силу духа. Я преодолел боль и играл на зубах, держался», — цитирует Sport24 Мойзеса.

28-летний Мойзес с 2022 года выступает за ЦСКА. В 36 матчах он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-13-dolzhen-blagodarit-boga-za-to-chto-vyshel-na-igru-moyzes-o-tom-kak-igral-v-superfinale-kubka-rossii-s-travmoy
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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