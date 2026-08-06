Павлюченко о 16-летнем игроке «Спартака» Полехе: «Если все будет хорошо, то вырастет в легенду российского футбола»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил первый гол форварда Павла Полеха за красно-белых.

Полех забил гол в концовке матча с «Оренбургом» (5:1) на групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Радует, что Полех забил гол и побил рекорд, талантливый парень. Главное, что будет с ним потом. Если все будет хорошо, то Павел вырастет в очень хорошего футболиста, в легенду российского футбола. Конечно, не стоит оценивать молодого таланта по одну голу. Но я смотрел интервью, вроде парень не разбалованный, порядочный. У нас молодые футболисты начинают забивать в 16-17 лет, а через два года заканчивают в ФНЛ. Важно, чтобы Полех продолжал развиваться», — сказал Павлюченко «СЭ»

Форвард в возрасте 16 лет 246 дней стал самым молодым автором гола в истории красно-белых, сообщает пресс-служба «Спартака». Полех побил рекорд Жано Ананидзе, который в 2009-м отличился в матче с «Локомотивом» в возрасте 17 лет и 8 дней.