Василий Кикнадзе: "Хорошо, что ВАР сработал"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился впечатлениями от работы системы ВАР в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России с "Ростовом" (2:2).

- Как вам работа системы ВАР сегодня?

- Хорошо, что он сработал, это приятно. Дальше можно спорить во втором случае у ворот "Ростова" надо ли было проверять или нет. По телевизионному повтору мне показалось, что пенальти не было. Во втором случае. В целом могу сказать, что ребята – бойцы, что доставило самое большое удовольствие. Но при таком количестве моментов надо дольше реализовывать. Все покажет вторая игра. Абсолютно по силам ее выиграть. Мы знали, что будет тяжело. "Ростов" - серьезный соперник. До ответного матча еще полтора месяца. Побьемся. Все нормально.

Ответный матч между "Ростовом" и "Локомотивом" состоится в Ростове-на-Дону 15 мая. (Елена Григорьевская)