«Победный ауф». Футболисты «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с болельщиками

Футболисты «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с болельщиками

«Спартак» в гостях со счетом 1:0 обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

В составе победителей решающий гол забил Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти.

После завершения матча футболисты «Спартака» пошли к трибуне с фанатами красно-белых и вместе с ними отпраздновали победу.

Полуфинальные пары станут известны после жеребьевки, которая пройдет 21 апреля и начнется в 20.55 (мск).