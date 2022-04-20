«Победный ауф». Футболисты «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с болельщиками
Футболисты «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с болельщиками
«Спартак» в гостях со счетом 1:0 обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.
В составе победителей решающий гол забил Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти.
После завершения матча футболисты «Спартака» пошли к трибуне с фанатами красно-белых и вместе с ними отпраздновали победу.
Полуфинальные пары станут известны после жеребьевки, которая пройдет 21 апреля и начнется в 20.55 (мск).
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