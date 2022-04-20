Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:47

«Победный ауф». Футболисты «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с болельщиками

Футболисты «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с болельщиками
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» в гостях со счетом 1:0 обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

В составе победителей решающий гол забил Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти.

После завершения матча футболисты «Спартака» пошли к трибуне с фанатами красно-белых и вместе с ними отпраздновали победу.

Полуфинальные пары станут известны после жеребьевки, которая пройдет 21 апреля и начнется в 20.55 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Ваноли не стал называть команду, с которой хотел бы сыграть в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Ваноли: «Во втором тайме «Спартак» не смог реализовать свои моменты, интрига держалась до конца»
ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия
Кечинов: «Если «Спартак» не возьмет Кубок России, это будет провал»
Алдонин считает, что «Спартак» победил незаслуженно
«Игра была бы более зрелищной, если бы не удаление». Пресняков-старший — о матче ЦСКА — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА — о поражении от «Спартака»: «Без сэйвов Акинфеева счет был бы разгромным»

Ваноли извинился перед болельщицей, в которую попал бутылкой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости