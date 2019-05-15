Валерий Карпин - о матче с "Локо": "Чего не хватило "Ростову"? Забитых голов!"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ответного матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива" (0:2) заявил, что его команде не хватило забитых голов. Общий счет противостояния составил 4-2 в пользу железнодорожников.

- На настроение гол в концовке первого тайма не повлиял, а на исход - повлиял, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Игра была другой во втором тайме. Не было мысли выпустить с первых минут Шомуродова. Думаю, он усилил игру. Чего не хватило "Ростову"? Забитых голов.

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