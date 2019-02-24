Валерий Карпин: "Не могу сказать, что матч с "Краснодаром" был спокойным"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу в ответном матче в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Краснодара" (1:0).

– Сложный первый тайм с точки зрения футбола. Оборонялись 45 минут без мяча. Не получалось выходить из обороны в атаку. Во втором тайме выглядели хорошо. Давали передышки своим защитникам. Возможно, "Краснодар" снизил активность. "Ростову" надо было забивать. 0:0 – скользкий счет, и если ты пропускаешь, то уже ничего не сделаешь. Удалось забить, что хорошо. По моментам не могу сказать, что матч был спокойным, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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