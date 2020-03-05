Валерий Газзаев: «Я своего мнения о Тедеско не поменял»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Доменико Тедеско у руля «Спартака». Красно-белые в последнем матче 1/4 финала Олимп — Кубка России обыграли ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время.

— Когда Тедеско только назначили главным тренером «Спартака», вы сказали: «Это очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно». По-прежнему настороженно относитесь к немецкому специалисту? Или прибавилось веры в этого тренера?

— Никакой веры нет. Я своего мнения не поменял. Да, победил «Динамо и ЦСКА. Но рано делать выводы. Давайте подождем окончания чемпионата. Не нужно превозносить Тедеско до небес. Пока он идет на девятом месте. Поговорим в конце сезона. А если завтра «Спартак» проиграет, что вы скажете про Доменико? (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газзаева