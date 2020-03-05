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Валерий Газзаев: «Я своего мнения о Тедеско не поменял»

10:12
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Доменико Тедеско у руля «Спартака». Красно-белые в последнем матче 1/4 финала Олимп — Кубка России обыграли ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время.

— Когда Тедеско только назначили главным тренером «Спартака», вы сказали: «Это очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно». По-прежнему настороженно относитесь к немецкому специалисту? Или прибавилось веры в этого тренера?

— Никакой веры нет. Я своего мнения не поменял. Да, победил «Динамо и ЦСКА. Но рано делать выводы. Давайте подождем окончания чемпионата. Не нужно превозносить Тедеско до небес. Пока он идет на девятом месте. Поговорим в конце сезона. А если завтра «Спартак» проиграет, что вы скажете про Доменико? (Виталий Айрапетов)

Спартак — ЦСКА

Полностью интервью Газзаева

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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