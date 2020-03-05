Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев в четвертьфинале Олимп — Кубка России от «Спартака» (2:3 д.в.). По его словам, красно-белые не очень превосходили ЦСКА.

— Обе команды продемонстрировали огромное желание победить. Никто не хотел умирать, — сказал в интервью «СЭ» Газзаев. — Надо отдать должное и ЦСКА, и «Спартаку». Спасибо им за страсть и самоотдачу. Настоящее дерби! Боевая игра. Думаю, зрители, находившиеся в напряжении все 120 минут, остались довольны. Это здорово. Что касается итогового счета, то красно-белые эффективнее распорядились своими моментами. Вот и все. Я бы не стал говорить, что «Спартак» играл лучше на протяжении всего матча. Равная игра. Вспомните и про убойные шансы армейцев. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газзаева