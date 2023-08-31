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Сегодня, 01:55

Вахания — о вызове в сборную России: «Пока особо не верю в это, это как сон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Вахания после победы над «Локомотивом» (2:1) в FONBET Кубке России рассказал об эмоциях от вызова в сборную России.

«Пока особо не верю в это, это как сон. Конечно, как и для любого мальчика, который начинает играть в футбол, это мечта. Когда узнал о вызове? Прямо на поле журналист подошел, сказал. Я подумал, что меня разыгрывают. Почему не поверил? Не знаю, это как сон», — цитирует «РБ Спорт» Ваханию.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-o-vy-zove-v-sbornuyu-uznal-pryamo-na-pole/
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