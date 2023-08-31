Вахания — о вызове в сборную России: «Пока особо не верю в это, это как сон»

Защитник «Ростова» Илья Вахания после победы над «Локомотивом» (2:1) в FONBET Кубке России рассказал об эмоциях от вызова в сборную России.

«Пока особо не верю в это, это как сон. Конечно, как и для любого мальчика, который начинает играть в футбол, это мечта. Когда узнал о вызове? Прямо на поле журналист подошел, сказал. Я подумал, что меня разыгрывают. Почему не поверил? Не знаю, это как сон», — цитирует «РБ Спорт» Ваханию.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.