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Сегодня, 22:13

В «Локомотиве» рассказали, когда Магкеев может вернуться на поле

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о ходе восстановления полузащитника Станислава Магкеева.

— Магкеев вернулся в Москву после операции, когда нам ждать его на поле?

— Как правило — срок до шести месяцев, плюс-минус в ноябре-декабре. Но с учетом климатических условий, того, какие будут поля в это время в России, будем смотреть, насколько целесообразно, чтобы он начинал выходить на поле, — сказал Галактионов.

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Станислав Магкеев
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