«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
«Динамо» анонсировало матч пятого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» в стиле видеоигры Mortal Kombat.
Ролик создан с помощью нейросети. В видео созданы персонажи Федора Смолова, Константина Тюкавина, Георгия Джикии, Александра Соболева, Дмитрия Скопинцева и других.
Александр Соболев.
Фото Скриншот.
Квинси Промес.
Фото Скриншот.
Георгий Джикия.
Фото Скриншот.
Антон Зиньковский.
Фото Скриншот.
Константин Тюкавин.
Фото Скриншот.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 4 октября. Начало — в 16.45 мск.
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