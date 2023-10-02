«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat

«Динамо» анонсировало матч пятого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» в стиле видеоигры Mortal Kombat.

Ролик создан с помощью нейросети. В видео созданы персонажи Федора Смолова, Константина Тюкавина, Георгия Джикии, Александра Соболева, Дмитрия Скопинцева и других.

Александр Соболев. Фото Скриншот. Квинси Промес. Фото Скриншот.

Георгий Джикия. Фото Скриншот.

Антон Зиньковский. Фото Скриншот.

Константин Тюкавин. Фото Скриншот.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 4 октября. Начало — в 16.45 мск.