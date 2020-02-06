«Урал» обратился в РФС с предложением провести финал Кубка России в Екатеринбурге

«Урал» предложил в РФС провести финал Кубка России на «Екатеринбург-Арене», принимавшей матчи чемпионата мира 2018 года.

— «Урал» направил письмо в РФС на имя Александра Дюкова, в котором клуб просит при выборе места проведения финала Кубка России рассмотреть в качестве варианта «Екатеринбург-Арену», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба. — Мы не можем сказать, каким образом при решении данного вопроса будет участвовать Министерство спорта Свердловской области, но письмо отправлено именно от клуба.

Место проведения финала Кубка России определится на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 13 февраля. Финал турнира пройдет 13 мая.