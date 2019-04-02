"Урал" – "Арсенал" и "Локомотив" – "Ростов": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В среду, 3 апреля, состоятся первые полуфинальные матчи Кубка России. "Урал" примет "Арсенал" в Екатеринбурге на "Екатеринбург Арене", а "Локомотив" сыграет с "Ростовом" в Москве на "РЖД Арене". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Шансы "Урала", который в сезоне 2016/17 играл в финале Кубка, оцениваются выше, коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 2,45, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2450 рублей. Для сравнения коэффициент на победу "Арсенала" – 3,30, на ничью – 2,95. Букмекеры не верят в слишком результативный матч – коэффициент на "Тотал" меньше 2 – 1,80, на "Тотал" больше 2 – 2,00.

"Локомотив", который завоевывал трофей два года назад, в чемпионате сейчас занимает второе место, "Ростов" идет шестым. Неудивительно, что железнодорожники в своем матче считаются безоговорочными фаворитами. Коэффициент на победу команды Юрия Семина – 1,95, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1950 рублей. Шансы на успех "Ростова" – 4,50, на ничью – 3,15. И вновь матч, по мнению БК "Лига ставок" с высокой долей вероятности будет "низовым" – коэффициент на "Тотал" меньше 2 составляет 1,80, на "Тотал" больше 2 – 2,00.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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