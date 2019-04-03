"Урал" - "Арсенал": хозяева сыграют в оранжевом, гости - в сером

"Урал" и "Арсенал" определились с формами на первый матч 1/2 финала Олимп-Кубка России. Хозяева выйдут на поле в оранжевых футболках, гости - в серых.

Матч "Урал" - "Арсенал" пройдет в Екатеринбурге сегодня, 3 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени.

🏆В первом матче полуфинала ОЛИМП Кубка России в Екатеринбурге туляки выйдут на поле в ❤💛серой форме, а наш соперник сыграет - в оранжевой. pic.twitter.com/m9x3rt9hhB – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 апреля 2019 г.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Арсенал"