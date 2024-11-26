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«Тюмень» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Тюмень» и «Краснодар» сыграют в Кубке России 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Тюмень» и «Краснодар» сыграют в первом этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Тюмень» — «Краснодар» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встреча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события и результат игры «Тюмень» — «Краснодар» отслеживайте также в матч-центре сайта «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 16:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
Краснодар

«Тюмень» вышла в эту стадию плей-офф, пройдя три раунда Пути регионов — начиная с четвертого вместе с другими клубами первой лиги. В шестом раунде тюменцы обыграли «Амкар» (3:0).

«Краснодар» оказался в нижней сетке, заняв третье место в группе С с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН».

Первый этап состоит из одного матча, победитель которого пройдет во второй этап и встретится с проигравшей командой четвертьфинала Пути РПЛ.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Тюмень
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