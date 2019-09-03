«Томь» победила «Иртыш» и вышла в 1/16 финала Кубка России

«Томь» обыграла «Иртыш» в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Своего соперника по 1/16 финала томичи узнают по итогам жеребьевки 4 сентября.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Иртыш» (Омск) — «Томь» (Томск) — 0:2 (0:1)

Голы: Горбатюк, 31 (0:1). Тлупов, 60 (0:2).

«Иртыш»: Еременко, Масловский, Князев, Ларенц (Пуков, 67), Кочергин, Лешонок (Антипов, 73), Зверев, Морозов, Подоксенов (Кербс, 72), Тарабанов, Разборов (Шлеермахер, 61).

«Томь»: Сиукаев, Горбатюк, Каленкович, Каккоев, Шурыгин, Сасин, Талалай, Плетнев, Андреев (Мануйлов, 70), Сакович (Пенчиков, 67), Тлупов (Леонов, 80).

Предупреждения: Плетнев, 81. Каленкович, 89.

Судья: Тихонов (Химки).

3 сентября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».