Титов: «Галицкий заслужил выиграть Кубок, но магия Акинфеева сыграла свою роль»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от финала FONBET Кубка России.

«Тут понятно все было — игра на результат. Конечно, обидно за «Краснодар», у клуба мог бы быть первый трофей. Господин Галицкий однозначно заслужил за 15 лет выиграть кубок, который шел восемь месяцев, с таким количеством матчей... И вот так проиграть в финале по пенальти... Но тут магия Акинфеева сыграла свою роль. Можно только признать в очередной раз, что Акинфеев — большой вратарь по всем своим качествам. И однозначно его имя впишут золотыми буквами в историю ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

В суперфинале Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.