Тедеско рад, что сможет руководить командой с бровки в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско будет присутствовать на скамейке во время матча 1/2 финала Олимп Кубка России против «Зенита». В РПЛ он отбывает дисквалификацию и может находиться только на трибуне.

— Это очень трудно. Ведь всегда работа — на поле, — сказал Тедеско на русском языке.

Затем немец оценил готовность команды к матчу.

— Я не думаю о судействе. Мы думаем только о том, на что можем повлиять сами. Заслужили, чтобы оказаться здесь. Прошли сложный путь, обыграв «Ростов» и «ЦСКА. Ребята голодны до игры. Надеюсь, сегодня все сложится в нашу пользу.