«Тедеско не понял, куда попал». Газзаев считает, что главный тренер унизил игроков «Спартака»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». В нем он критически оценил поступки главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист после поражения от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка назвал это противостоянием «учеников и учителей».

— «Спартак» — амбициозный клуб, и говорить такое нельзя ни в коем случае, — заявил Газзаев. — Огульно опускать свою команду и унижать своих игроков в сравнении с принципиальным соперником — не лучший метод воспитания и подготовки. Видимо, молодой специалист не понял, куда он попал. Он должен доказывать свой уровень — тем более в клубе с богатейшей историей и традициями. (Дмитрий Симонов)

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