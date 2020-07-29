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«Тедеско не понял, куда попал». Газзаев считает, что главный тренер унизил игроков «Спартака»

08:45
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». В нем он критически оценил поступки главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист после поражения от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка назвал это противостоянием «учеников и учителей».

— «Спартак» — амбициозный клуб, и говорить такое нельзя ни в коем случае, — заявил Газзаев. — Огульно опускать свою команду и унижать своих игроков в сравнении с принципиальным соперником — не лучший метод воспитания и подготовки. Видимо, молодой специалист не понял, куда он попал. Он должен доказывать свой уровень — тем более в клубе с богатейшей историей и традициями. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте здесь.

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