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«Такое у меня впервые». Юран — о длительной паузе без игровой практики

12:56
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран перед полуфиналом Олимп-Кубка России с «Уралом» признался, что столь длинная пауза без практики произошла впервые в его карьере.

«Четыре месяца без практики? Я в такой ситуации в первый раз, — сказал Юран в эфире канала «Матч премьер». — Многие специалисты, не только в России в первый раз оказались в таком положении. Самое главное было — вывести ребят из квартир, минимизировать травмы, дозировать нагрузи, прибавлять в физическом состоянии, в упражнениях. Нам это удалось».

Урал — Химки

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