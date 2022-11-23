Стрепетов назвал матч между «Зенитом» и «Спартаком» российской Лигой чемпионов

Бывший нападающий «Зенита» Александр Стрепетов поделился ожиданиями от матча Кубка России, в котором питерская команда встретится со «Спартаком».

«Я называю матч между «Зенитом» и «Спартаком» российской Лигой чемпионов. Это будет матч-реванш. Вчера с «Црвеной Звездой» «Зенит» показал свою заряженность. Они дали понять, как ждут «Спартак». Вся игра, особенно второй тайм, доставила огромное удовольствие. Матч со «Спартаком» покажет, как мы уйдем на перерыв. Это две команды, которые будут бороться за чемпионство. Игра покажет болельщикам и специалистам, кто на данный момент сильнее», — цитирует Стрепетова «Спорт День за Днем».

Встреча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Спартак» после 4 матчей набрал 12 очков и занимает первое место в группе B. «Зенит» — второй (9 очков после 5 матчей).