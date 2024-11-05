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Сегодня, 17:35

«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

Руслан Минаев
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в матче против «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.30 мск.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.

Запасные: Максименко, Довбня, Абена, Бабич, Хлусевич, Мангаш, Игнатов, Медина, Зиньковский, Угальде, Виллиан Жозе.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Комличенко.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Сако, Вахания, Чернов, Игнатов, Мохеби, Шанталий, Комаров, Саравия, Роналдо, Голенков.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Валерий Карпин. «Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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